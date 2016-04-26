Хакеры атаковали почти 250 польских банков – СМИ

Жертвами хакерских атак в Польше стали 17 коммерческих и 230 кооперативных банков, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Puls Biznesu.

"Не знаем, сколько на самом деле жертв в Польше и есть ли какие-то финансовые потери из-за этих атак", - говорится в сообщении редакции.

Как отмечается, атака под названием "GozNym" не является инновационной. Для атаки используется техника, известная по другим атакам. Жертва видит правильный адрес, но под контролем браузера GozNym ее перенаправляет на фальшивый сайт. Вредоносная программа крадет регистрационные данные для банковского счета, которыми злоумышленники могут воспользоваться на реальном веб-сайте банка, делая вид, что это клиент".

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В то же время представитель Комиссии по финансовому надзору Польши Лукаш Дайнович, что согласно информации комиссии, исключительной ситуации в связи с хакерскими атаками не наблюдается.