ПриватБанк признан лучшим украинским банком в Europe Banking Awards 2015

Как говорится в сообщении издания, ПриватБанк признан лучшим украинским розничным банком. Лучшим инвестиционным банком в Украине по итогам 2015 года стал Commerzbank.

«Мы с удовольствием называем лучшие банки Центральной и Восточной Европы, которые добились значительных результатов за очень сложный, но полезный год для банковской системы региона, – говорится в сообщении издания. – Эксперты журнала определили лучшие финансовые учреждения как среди розничных и инвестиционных банков, так и среди управляющих компаниий, брокеров и консультантов».

Напомним, в феврале соглашение ПриватБанка и частных иностранных инвесторов о продлении сроков выпуска еврооблигаций банка признано лучшей сделкой 2015 года в Восточной Европе в номинации Best restructuring банковского рейтинга 2015 года. По данным экспертов журнала EMEA Finance, сделка рефинансирования еврооблигаций украинского ПриватБанка стала абсолютным победителем среди всех подобных сделок европейских банков.