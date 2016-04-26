ПриватБанк признан лучшим украинским банком в Europe Banking Awards 2015

15:40, 26 апреля 2016
Финансы
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НК

ПриватБанк признан лучшим украинским банком в рейтинге Europe Banking Awards 2015, который ежегодно публикуется британским журналом EMEA Finance.

Как говорится в сообщении издания, ПриватБанк признан лучшим украинским розничным банком. Лучшим инвестиционным банком в Украине по итогам 2015 года стал Commerzbank.  

«Мы с удовольствием называем лучшие банки Центральной и Восточной Европы, которые добились значительных результатов за очень сложный, но полезный год для банковской системы региона, – говорится в сообщении издания. –  Эксперты журнала определили лучшие финансовые учреждения как среди розничных и инвестиционных банков, так и среди управляющих компаниий, брокеров и консультантов».

Напомним, в феврале соглашение ПриватБанка и частных иностранных инвесторов о продлении сроков выпуска еврооблигаций банка признано лучшей сделкой 2015 года в Восточной Европе в номинации Best restructuring банковского рейтинга 2015 года. По данным экспертов журнала EMEA Finance, сделка рефинансирования еврооблигаций украинского ПриватБанка стала абсолютным победителем среди всех подобных сделок европейских банков.  

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