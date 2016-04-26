Уровень неработающих кредитов в банковской системе Украины превышает 40%

Уровень неработающих кредитов в банковской системе Украины на сегодняшний день, по оценкам Национального банка Украины, превышает 40%.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

По ее словам, если сравнивать этот показатель с другими странами, то такой уровень проблемной задолженности по кредитам присущ странам с кризисной экономикой.

"С таким багажом и в отсутствие адекватной защиты прав кредиторов сложно наращивать кредитование", - отметила Рожкова.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, банковская система Украины располагает избыточным уровнем ликвидности, в частности, по состоянию на 1 января 2016 года объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ составил 89,265 миллиарда гривень.

Банкиры не торопятся возобновлять кредитование по причине низкой защиты прав кредиторов, груза накопленных проблемных долгов и низкой кредитоспособности заемщиков.

Остатки по гривневым кредитам в украинских банках за 2015 год снизились на 19,1% - до 439,3 миллиарда гривень, по валютным - на 20,3%, до 23,9 миллиарда долларов.