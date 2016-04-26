Минфин назовет дату приезда миссии МВФ в Украину в ближайшие недели

Министерство финансов Украины ведет активный диалог с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и рассчитывает определить дату приезда миссии Фонда в Киев в ближайшие недели, сообщил журналистам заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

"Мы в эффективном диалоге, Минфин ведет активные дискуссии. Мы ожидаем, что в течение следующих недель можем иметь конкретную дату их приезда", - сказал Шевалев.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк говорил журналистам, что Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда, а вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что до 1 мая Украина должна выработать конкретный план работы с Фондом на ближайшую перспективу.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

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В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.