ЕБРР предоставил Украине 40 миллионов евро на строительство хранилища ядерных отходов

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии подписания документа президент Украины Петр Порошенко отметил важность выделения дополнительного финансирования на строительство ХОЯТ-2.

Он подчеркнул, что авария на Чернобыльской атомной электростанции является крупнейшей в мире рукотворной катастрофой, в результате которой пострадали тысячи людей и сотни квадратных километров территорий.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля президент ЕБРР Сума Чакрабарти и посол Японии в Украине Шигекі Сумме заявили, что страны "Большой семерки" совместно с одним из основных кредиторов Украины Европейским банком реконструкции и развития, а также другими донорами готовы выделить Украине около 87,5 млн евро на реализацию проектов по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, включая проекты по объекту "Укрытие", а также на достройку ХОЯТ-2.

Как заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, в целом Украине нужно около 105 млн евро. В основном эти средства были нужны на достройку ХОЯТ-2, которое топливо будет вывозиться из 1-3 блоков Чернобыльской АЭС. Ввод в эксплуатацию ХОЯТ-2 запланировано на конец 2017 года.

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Справка УНИАН. Украина привлекает донорскую помощь для реализации чернобыльских проектов с 1993 года. Одним из ключевых партнеров нашей страны в этой сфере ЕБРР. Под эгидой банка сформирован Счет ядерной безопасности. Средства в него вкладывают Бельгия, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты Америки.