Семья президента Исландии связана с офшорными компаниями - СМИ

Президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон связан с по меньшей мере одной офшорной компанией несмотря на отрицания этого факта, ранее сделанные им в СМИ, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Grapevine.

"Согласно документам, семейный ювелирный бизнес жены Гримссона – британская компания Moussaieff Jewelers Limited (MJL) по крайней мере с 2000 по 2005 годы переводила средства на счета Lasca Finance Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционерами этой фирмы числились тесть и теща президента, которая возглавила семейный бизнес после смерти мужа. При этом, как ранее признавалась жена президента, фактически именно она, а не ее мать уже несколько лет руководит MJL.

Как сообщалось, премьер Исландии Сигмундур Гуннлаугссон в начале апреля подал в отставку после скандала с панамским офшорами.

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Гуннлаугссон и его жена стали одними из фигурантов расследования международных журналистов относительно именитых владельцев крупных офшоров.

Гуннлаугссон ранее отказался подавать в отставку за причастность к офшорной компании.