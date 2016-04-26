НБУ считает возобновление кредитования задачей номер один

Национальный банк Украины считает возобновление кредитования банковской системой страны задачей номер один в своей повестке дня, заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола в Киеве.

"Когда ты останавливаешь кредитование, хорошие кредиты продолжают погашаться, кредитный портфель сокращается, а удельный вес плохих долгов увеличивается. Получается замкнутый круг", – пояснила Рожкова и отметила, что в случае невозобновления кредитования пострадают прежде всего сами банки, поскольку за неимением доходов и дальше будут "проедать" капитал, а проблемная задолженность по кредитам продолжит расти, и никакие отсрочки регулятора по докапитализации и выполнению нормативов не помогут.

Кроме того, как отметила Рожкова, без возобновления кредитования невозможен рост украинской экономики, но банкам сложно наращивать объемы кредитов с грузом накопленных проблемных долгов и в условиях недостаточной защиты прав кредиторов.

"У нас есть новое правительство, и мы продолжаем придерживаться позиции, что будут проводиться все необходимые реформы, и необходимые законы (о защите прав кредиторов – УНИАН) будут проголосованы. Но принятие законов – это не абсолютное лекарство. Нужны новые инструменты. Не нужно зацикливаться на законах", – добавила она.

Как пояснил председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, проблема возобновления кредитования связана не с отсутствием у банков ресурсов, тем более, что в настоящее время банковская система сверхликвидна, а с тем, что заемщики постоянно ищут пути невозврата кредитов, прибегая к механизмам банкротства предприятий и добиваясь неправомерных решений судов в свою пользу, а не в пользу банка. Кроме того, банкиры не видят понимания этой проблемы со стороны Верховной Рады, которая проваливает голосования за важные законопроекты, поддерживая при этом популистские инициативы. "Мы хотим здоровых честных правил игры и равных условий конкуренции для всех банков – и больших, и маленьких", – подчеркнул Шпек.

По словам главы правления UniCredit Bank Тамары Савощенко, вышеуказанные проблемы усугубляет дефицит "здоровых" заемщиков, способных обслуживать полученные кредиты, в связи с чем в настоящее время банки продолжают кредитовать, но это кредитование носит эпизодический характер.

"Сейчас банки обращают внимание на три вещи – кредитная история и история партнерства с этим клиентом, бизнес-модель самого клиента – способность генерировать денежные потоки для погашения кредита, а также залоги", – сказала она. По словам Савощенко, желающих получить кредит немало, но реальный спрос, когда клиент сможет обеспечить возврат кредита за счет эффективной бизнес-модели и адекватного залога, не так уж и велик.

Глава правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко согласился с коллегами, что залог больше не является ключевым фактором для получения кредита, главное – бизнес клиента, но сегодня мало предприятий, способных обслуживать кредиты. "В балансах даже здоровых банков очень большая доля плохих кредитов, и с таким багажом сложно говорить с акционерами о наращивании объемов кредитования", – отметил он. Банкир высказал предложение создать структуру по работе с "токсичными" активами, как это ранее планировалось на базе "Родовид Банка", но не было сделано. По его словам, в эту структуру банки смогут передать проблемные кредиты, благодаря чему объемы необходимой докапитализации снизятся и можно будет "перезагрузить" систему.

Как отметил заместитель главы правления "УкрСиббанка" Сергей Панов, банкиры постоянно сталкиваются с недобросовестными заемщиками, которые пытаются получить кредит и при этом заведомо не планируют его возвращать.

"У нас нет инструментов, чтобы приучить к ответственности должника. Когда штраф к должнику на 10 миллионов ограничивается несколькими тысячами гривен – это неадекватно", – отметил Панов. По его мнению, кроме материальной ответственности необходимо предусмотреть также уголовную ответственность заемщика за умышленное нарушение своих обязательств перед кредитором.

По словам Светланы Михайловской, заместителя директора Европейской Бизнес Ассоциации по представительству интересов компаний – членов организации, в нынешних условиях недоверия между бизнесом и банками важно, чтобы разработанные законодательные инициативы по защите прав кредиторов были приняты в Верховной Раде Украины, тем более, что это является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сокращение кредитов в целом и высокая доля рисковых кредитов в банках негативно влияют именно на тот бизнес, который эти кредиты выплачивает. Мы убеждены в том, что решение вопроса защиты прав кредиторов будет способствовать в том числе и снижению кредитных ставок, появятся возможности давать больше кредитов и большему количеству компаний. От повышения защиты прав кредиторов бизнес только выиграет", – пояснила она.

Представитель Американской торговой палаты Дмитрий Орендарец не согласился с предложением банкиров ввести уголовную ответственность за неуплату кредита, а вместо этого предложил закрыть лазейки, которыми пользуются недобросовестные заемщики для уклонения от исполнения своих обязательств. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине необходима полноценная реформа судебной системы. "Именно банки должны стать движущей силой, которая приведет к качественным изменениям в судебной системе", - резюмировал Орендарец.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, таких как низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и риски судебной системы.

Ранее Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не ранее середины лета 2016 года при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.