Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,30 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2530,1814 (26 апреля – 2533,8921)

100 EUR – 2855,8157 (26 апреля – 2854,1761)

10 RUR – 3,8073 (26 апреля – 3,8030)

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Как сообщал УНИАН, о вторник, 26 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,25 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4840/28,5950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3820 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3008 гривни/доллар, к этому часу заключено 583 сделки на сумму 462,68 миллиона долларов.