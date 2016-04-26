Минфин хочет упростить обмен налоговыми данными

Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком, Государственной фискальной службой и Министерством экономического развития и торговли Украины подготовило ряд законодательных инициатив, принятие которых позволит значительно упростить процедуру обмена налоговыми данными и, как следствие, сократить временные и финансовые затраты государства и бизнеса на оценку фискального статуса субъектов предпринимательства в стране.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, проекты документов были разработаны по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в рамках выполнения задач по дерегуляции и улучшению бизнес-климата.

Как разъяснили в Минфине, авторы документов предлагают отменить необходимость подтверждения справки о декларировании валютных ценностей, доходов и имущества, находящихся за пределами Украины, для резидентов; отменить выдачу справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, если субъект предпринимательства осуществляет выплаты по внешнеэкономическим контрактам в гривне; отменить справку о постановке на учет и уведомление о постановке на учет; отменить требование о выписке из реестра плательщиков НДС; отменить справку о курсах валют, но при этом обязать судебные и правоохранительные органы, а также другие ведомства самостоятельно пользоваться данными об актуальных курсах. Кроме того, предлагается отменить бумажный оборот справок о выплате зарплаты и о выдаче средств для выплаты зарплаты с целью проверки правильности расчета единого соцвзноса.

Также в Минфине предлагают выдавать по месту обращения справки об уплате налога на прибыль, о подтверждении статуса плательщика налогов в Украине и пользоваться данными портала ГФС при выдаче справок об отсутствии долгов перед бюджетом.

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Как сообщал УНИАН, вопросы упрощения налогового учета и дерегуляции в сфере налогового администрирования являются одними из приоритетов работы правительства Украины, провозгласившего идею глубокого реформирования работы ГФС и усовершенствования норм действующего налогового законодательства.