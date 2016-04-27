Квартальная выручка Apple упала впервые за 13 лет

Apple отчиталась о финансовых показателях за второй квартал 2016 финансового года, среди которых — упавшая впервые с 2003 года выручка, пишет РБК.

Согласно отчету, доход компании за квартал составил $50,6 млрд, а чистая прибыль — $10,5 млрд ($1,9 за акцию). В этом же квартале прошлого года доход составил $58 млрд, а чистая прибыль — $13,6 млрд ($2,33 за акцию).

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Продажи iPhone во втором квартале текущего финансового года по сравнению с этим же периодом в прошлом году упали на 16%, до 51,2 млн единиц. Наибольшее падение продаж — на 26% — зафиксировано в Китае, а в США падение составило 10%.

Вместе с тем компания объявила, что увеличит размер квартальных дивидендов — на 10% — в размере $0,57 на акцию. Также Apple объявила о том, что выкупит акции на сумму в $175 млрд вместо $140 млрд.

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