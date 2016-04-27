Twitter сократил квартальный убыток в 2 раза

Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. за первый квартал 2016 года снизился в годовом выражении на 51%, до 79,731 миллиона долларов, говорится в сообщении компании, передает Прайм.

Разводненный чистый убыток в пересчете на одну акцию за квартал составил 0,12 доллара против убытка в 0,25 доллара годом ранее. Однако аналитики ожидали, что показатель достигнет прибыли в размере 0,1 доллара за акцию.

Выручка Twitter выросла на 36,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года, до 594,521 миллиона долларов, что совпало с минимальным ожидаемым ранее компанией значением. Аналитики, опрошенные изданием The Wall Street Journal, ожидали показателя на уровне 607,8 миллиона долларов. При этом выручка от рекламы выросла в годовом выражении по итогам квартала на 37%, до 531 миллиона долларов.

Число месячных активных пользователей Twitter в первом квартале составило 310 миллионов человек, что на 3% больше аналогичного показателя за январь-март 2015 года. Twitter связывает рост индикатора с сезонными факторами и маркетинговыми действиями. В четвертом квартале 2015 года показатель достиг значения в 305 миллионов человек.

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Согласно прогнозу Twitter, во втором квартале компания ожидает прибыль в размере 590-610 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA, по мнению руководства, составит 145-155 миллионов долларов, объем капитальных затрат за весь 2016 год достигнет значения в 300-425 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.