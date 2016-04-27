Гройсман обещает повысить соцстандарты на 10%, а также отменит налоги с пенсий

Кабинет министров Украины намерен с 1 декабря повысить социальные стандарты на 10% вместо ранее запланированных 6%, а также отменить налогообложение пенсий с 1 мая, сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он уточнил, что эти решения требуют внесения изменений в закон о госбюджете страны на 2016 год.

Позже Кабмин направил в Верховную Раду законопроекты о повышении социальных стандартов на 10% и отмене налогообложения пенсий, предложив депутатам рассмотреть их на ближайшей пленарной неделе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«По возможности прошу народных депутатов поддержать законопроекты», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что принятие данных законопроектов станет возможным благодаря увеличению доходной части бюджета на 6,4 млрд грн, в том числе за счет повышения платы за пользование недрами.

Кроме того, по словам главы Минфина, объем субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг составит 40,2 млрд грн.

Читайте такжеКабмин повысил цены на газ для населения

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла Закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.

Согласно документу, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2016 года установлен на уровне 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

На текущий момент минимальная заработная плата в Украине составляет 1378 грн, а минимальная пенсия – 1074 грн.

С 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляет 4134 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан заплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами.