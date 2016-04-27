Гройсман рассказал о диалоге с МВФ и новых маяках программы реформ

Правительство Украины ведет активный диалог с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и в ближайшее время обнародует новые маяки программы реформ, сообщил в ходе брифинга в правительстве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы ведем диалог с МВФ. Мы выходим на конструктивные решения. Думаю, что они в ближайшее время будут одобрены и обнародованы», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

Министр финансов Украины Александр Данилюк говорил журналистам, что Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда, а вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что до 1 мая Украина должна выработать конкретный план работы с Фондом на ближайшую перспективу.