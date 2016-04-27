Гривня продолжает расти – уже 25,22 за доллар

В среду, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,16/25,22 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4810/28,5460 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,2009 грн/долл., к этому часу заключено 75 сделок на сумму 42,45 млн долл.