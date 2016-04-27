Розенко назвал размеры минимальных зарплат и пенсий к концу года

К 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине составит 1247 грн против нынешнего уровня в 1074 грн, а минимальная зарплата – 1600 грн против нынешнего уровня в 1378 грн.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«С 1 декабря минимальная пенсия будет 1247 грн, минимальная зарплата – 1600 грн», – написал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 27 апреля, одобрил проекты законов о внесении изменений в государственный бюджет Украины с целью повышения социальных стандартов с 1 декабря и упразднения налогообложения пенсий с 1 мая текущего года.