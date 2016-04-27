В Польше подсчитали размер депозитов украинцев в банках страны

Размер депозитов украинцев в польских банках по состоянию на конец 2015 года увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил около 900 миллионов злотых (231 миллион долларов), сообщает Апостроф со ссылкой на "Польское радио".

"По информации Национального банка Польши, в конце 2015 года размер депозитов, открытых в польских банках гражданами Украины, составил примерно 900 миллионов злотых, или 231 миллион долларов, по сравнению с 500 миллионов злотых, или 128 миллионов долларов, на конец 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работающие в Польше украинцы в прошлом году выслали на родину около 2 миллиардов евро.

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Издание отмечает, что по информации заместителя главы Национального банка Украины Владислава Рашкована, валютная либерализация в Украине будет осуществлена в несколько этапов в рамках выполнения обязательств перед Европейским Союзом.