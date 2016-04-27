Фонд гарантирования начал ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Софиевский" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка продлится 2 года - до 24 апреля 2018 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Виктор Кулиш.

Фонд пообещал уведомить о начале выплат вкладчикам банка дополнительно на своем сайте и напомнил, что эти выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

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Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявление о начале процедуры ликвидации банка в газете "Голос Украины", а удовлетворение этих требований будет осуществляться за счет выручки от реализации активов банка в установленной очередности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 22 апреля по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Софиевский". 23 декабря прошлого года НБУ признал банк "Софиевский" неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

По информации НБУ, исторически банк находился в Донецке, однако после начала антитеррористической операции переехал в Киев, но его кредитный портфель сконцентрирован в зоне АТО, что сказалось на ликвидности и платежеспособности банка.

Ключевыми владельцами банка, по информации НБУ, являлись киевляне Алексей Тройников, Николай и Владимир Ткаченко, а также еще ряд граждан, проживающих в г.Донецке.