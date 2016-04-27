Украина в рамках реструктуризации довыпустит евробондов на $430 миллионов

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 27 апреля поддержал решение осуществить дополнительный выпуск и размещение облигаций внешних государственных займов Украины и государственных деривативов, чтобы завершить технические вопросы реструктуризации внешнего государственного долга Украины, проведенной в ноябре 2015 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, для окончательного завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга остались обязательства Украины осуществить дополнительный выпуск новых облигаций и государственных деривативов для держателей старых облигаций на общую сумму около 430,6 миллионов долларов США.

Минфин напомнил, что в прошлом году успешно провел реструктуризацию 13 из 14 серий облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций, входивших в периметр реструктуризации, и единственным неурегулированным государственным долгом остается так называемый "российский долг" в сумме 3 миллиарда долларов США.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 27 апреля №309, опубликованному на правительственном портале, Минфин осуществит дополнительный выпуск и размещение облигаций внешнего госзайма 2015 года по доходности 7,75% годовых на общую сумму 346,593 миллиона долларов США и государственных деривативов на общую условную сумму 84,059 миллиона долларов США.

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Как сообщал УНИАН, в результате проведенной в 2015 году реструктуризации части госдолга, которая предполагает полное списание 3 миллиарда долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых, правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных и деривативы, привязанные к росту ВВП. Новые облигации выпущены 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов.

"Российские" облигации на 3 миллиарда долларов не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.