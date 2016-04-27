В РФ согласились на реструктуризацию части "долга Януковича"

Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию внешнего долга Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" перед российским банком "ВТБ Капитал" на сумму 100,8 миллиона долларов.

"27 апреля по инициативе Министерства финансов правительство приняло постановление о реструктуризации внешнего долга "Укравтодора" перед "ВТБ Капиталом" на сумму 100,8 миллиона долларов США", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, достигнута договоренность с "ВТБ Капиталом" о 25% списании номинальной стоимости долга в размере 25,2 миллиона долларов, о продлении срока погашения до 1 сентября 2019 года и оформлении нового долга облигациями внешнего государственного займа в размере 75,535 миллиона долларов и соответствующего выпуска государственных деривативов.

"Реструктуризация долга "Укравтодора" завершает реструктуризацию гарантированного государством долга. Благодаря достигнутым договоренностям Украина снизит долговую нагрузку, а следовательно - усилит макроэкономическую стабильность, оздоровит экономику и, благодаря этому, оживит привлечение инвестиций", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Укравтодора" перед "Ситибанком" на сумму 41,5 миллиона долларов. По словам руководства Минфина, долг перед "Ситибанком" будет реструктуризирован на тех же условиях, что и со "Сбербанком России" - 25% списание номинальной стоимости, продление срока погашения до 1 сентября 2019 года и оформление нового долга облигациями внешнего государственного займа вместе с выпуском государственных деривативов.

Тогда же правительство сообщило, что для реструктуризации долга "Укравтодора" перед "Ситибанком" Украина обеспечит выпуск гособлигаций на 31,617 миллиона долларов и государственных деривативов условной стоимостью 10,389 миллиона долларов.

Ранее Кабмин также одобрил реструктуризацию долга "Укравтодора" и конструкторского бюро "Южное" перед "Сбербанком России" на сумму 367,4 миллиона долларов.

"ВТБ Капитал" - инвестиционный банк, входящий в группу компаний ВТБ, участвующий в более чем в 430 сделках на рынках долгового и акционерного капитала. Головной офис компании находится в Москве, Россия.