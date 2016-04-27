Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню - 25,21 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2521,5094 (27 апреля – 2530,1814)

100 EUR – 2850,0621 (27 апреля – 2855,8157)

10 RUR – 3,8696 (27 апреля – 3,8073)

Читайте такжеНацбанк ожидает $1,2 миллиарда профицита платежного баланса по итогам года

27 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,16/25,22 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4910/28,5560 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,2151 гривни/доллар, к этому часу заключено 466 сделок на сумму 464,06 миллиона долларов.