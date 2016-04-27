Былые доходы тают: страны Персидского залива входят в эпоху сокращений и забастовок - Bloomberg

Об этом пишет Зайнаб Фаттах в статье "Лишившись былых доходов, страны Персидского залива входят в новый мир сокращений и забастовок", опубликованной Bloomberg.

То, что ранее богатые нефтью страны воспринимали как должное, теперь заменяется чем-то более привычным западному миру: сокращение расходов, налогообложение, нехватка рабочих мест и даже забастовки. Такого недовольства среди молодого населения ранее никогда не было, страны смирились с обвалом цен на энергоносители, который опустошает бюджет.

В Кувейте состоялась первая забастовка рабочих нефтяной промышленности за 20 лет, когда 13 тысяч сотрудников протестовали против сокращений заработной платы и льгот. Недовольные саудовцы, которым в понедельник представили королевский план "жизни после нефти", жалуются на стоимость воды. Даже Катар, самая богатая страна в мире, во вторник сообщила местным жителям об отмене их субсидий на бензин.

"Для долгосрочной экономической стабильности необходим период жесткой экономии", - сказал Ганем Нусейбех, основатель лондонской консалтинговой фирмы Cornerstone Global Associates. "Задача состоит в том, чтобы сбалансировать темпы изменений, одновременно убеждая население, что любые трудности будут частью лучшего будущего".

Осознание реальности

Люди в возрасте до 30 лет составляют более половины всего населения шести монархий Персидского залива. Хотя благосостояние Катара или Объединенных Арабских Эмиратов не слишком пострадало, молодые люди из других стран вынуждены будут привыкать к меньшему изобилию, чем было у их предшественников.

В Омане 22-летняя выпускница-маркетолог Тамадер Аллавати завершила две неоплачиваемые стажировки, подала заявление на два десятка рабочих мест и даже ходила на собеседование в детские сады и школы. После того, как она подала заявление в ряд правительственных министерств, ей посоветовали не надеяться напрасно, потому что в этом году никого не нанимают.

"Пропал всякий оптимизм. Я подавала столько заявлений на работу, что сбилась со счета, и тот факт, что никто в моем выпускном классе не смог найти постоянную работу, пугает меня еще больше", - сказала она.

Аллавати, муж которой зарабатывает 800 оманских риалов ($ 2078) в месяц, говорит, что после уплаты аренды и счетов, молодоженам остается примерно $210.

"Все дорожает, и никто не хочет дать нам шанс", - сказала она.

Еще более хрупкий договор

В странах Персидского залива существует негласный договор, согласно которому население делегирует управление государством правящей семье, при условии отмены налогов и раздела прибыли, написал в феврале эмир Султан Аль Кассими (Объединенные Арабские Эмираты).

Теперь договор под угрозой, сказал он. "Традиционный социальный контракт стран Персидского залива никогда не был столь хрупким", - сказал он.

В то же время падение цен на нефть позволило сократить субсидии на топливо. Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман в недавнем интервью Bloomberg сказал, что пришло время для полного пересмотра экономической модели, в том числе создания крупнейшего государственного инвестиционного фонда в мире.

Спад цен на нефть мог бы стать "удачным поводом" для социальных изменений, сказала кувейтский предприниматель Лубна Саиф Аббас. Это заставит жителей Кувейта быть более продуктивными, амбициозными и трудолюбивыми, поскольку им придется выполнять "реальную работу", - сказала она.

"На многих государственных должностях люди просто отсиживают часы, и не выполняют ту работу, которая необходима экономике", - говорит Лубна. "Для правительства это просто способ платить им".

Истощенные бюджеты

Несколько лет назад невообразимыми казались даже разговоры о жесткой экономии. Тогда страны Персидского залива использовали свои огромные нефтяные богатства для модернизации своего региона. Они построили искусственные острова, финансовые центры, аэропорты и порты, которые превратили Аравийскую пустыню в банковский и туристический центр, а также будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Деньги использовали и для того, чтобы предотвратить социальные волнения и восстания, которые распространялись на Ближнем Востоке во время "Арабской весны". Некоторые из восстаний были профинансированы государствами Персидского залива.

В этом году Международный валютный фонд прогнозирует дефицит бюджета в размере 12,3% от экономического производства для шести членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, который возглавляет Саудовская Аравия. До прошлого года, когда цены на нефть упали на 35%, в государствах был только прирост. Другие показатели были зафиксированы лишь в 1990-е годы.

Экономический рост также замедляется, и на основе прогнозов МВФ, правительства и частные предприятия в ближневосточных странах-экспортерах нефти смогут создать 7 миллионов рабочих мест, то есть, примерно на 3 миллиона меньше ожидаемого числа участников рынка труда.

Беспокойная молодежь

Ответы разных стран отличаются, но все монархии знают о том, насколько опасна недовольная молодежь. Опрос 3500 молодых людей в 16 арабских странах, проведенный агентством ASDA'A Burson-Marsteller, показал, что большинство людей хочет сохранить дотации, и почти половина полагает, что любое повышение цен должно касаться только иностранцев.

Саудовцы, которые в прошлом году зафиксировали дефицит бюджета в размере почти $100 млрд, планируют "реструктуризацию субсидий", а также разработку механизма предоставления денежных средств саудовцам с низким и средним уровнем доходов, сказал Bloomberg заместитель кронпринца. Король Салман уволил министра водных ресурсов после неумелого сокращения субсидий, которое привело к появлению астрономических счетов.

"Мы не хотим менять жизнь среднестатистического жителя Саудовской Аравии. Мы хотим оказать давление на богатых людей, на тех, кто активно использует ресурсы", - сказал принц.

В Кувейте, впервые за последние полвека, парламент проголосовал за повышение стоимости коммунальных услуг для иностранцев и предприятий. Дома жителей Кувейта освободят от налогов, поскольку все больше людей испытывают трудности, по крайней мере, по сравнению с тем, к чему они привыкли.

Мухаммад Аль Карсан работал на государство (Кувейт) в течение семи лет. Сейчас ему 32 года, и он до сих пор живет со своими родителями, потому что переезд в собственный дом сократит его ежемесячный доход примерно на 200 динаров ($663).

Многим представителям его поколения сложно "сводить концы с концами на правительственной зарплате. Раньше мы проводили лето в Европе, и большинство людей покупали по два дома, но эти золотые годы давно прошли", - говорит он.