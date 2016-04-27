Временную администрацию в "Родовид Банке" продлили на неопределенный срок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил полномочия временного администратора "Родовид Банка" Виктора Кулиша на неопределенный срок.

Как сообщается на сайте фонда, полномочия продлеваются до даты получения решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка после отмены мер обеспечения иска, наложенных по решению Печерского районного суда г. Киева от 22 апреля по делу №757/19277/16-ц.

Указанное решение суда пока не обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, и Фонд гарантирования по запросу УНИАН его содержание пока не прокомментировал.

Ранее, 29 марта, Фонд гарантирования продлил временную администрацию в "Родовид Банке" на 1 месяц – до 25 апреля 2016 года включительно.

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Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины по согласованию с Министерством финансов, как собственником государственного санационного "Родовид Банка", приняло решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 февраля. Решение принято в рамках Стратегии развития государственных банков, утвержденной Кабинетом министров 11 февраля, из соображений рациональности управления государственной собственностью и средствами бюджета.

"Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

По оценкам Минфина, дальнейшее существование банка без поддержки государства не представляется возможным, а одна из причин, по которой банк не стал полноценным санационным финучреждением, - это отсутствие на законодательном уровне механизмов передачи и реализации проблемных активов банков государственного сектора.