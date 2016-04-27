Сын Порошенко задекларировал доходы: живет на одну зарплату

Сын президента Украины Петра Порошенко, народный депутат от фракции БПП Алексей Порошенко задекларировал 77 212 гривен доходов в 2015 году, говорится в его декларации о доходах на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что весь доход парламентария Алексея Порошенко составила заработная плата.

Гораздо больше заработала жена Алексея - 2,88 миллиона гривень. Из них 1,96 миллиона - зарплата, 68,8 тысяч гривень - страховые выплаты, 59,15 тысяч гривень - прочие доходы.

Алексей Порошенко владеет квартирой в 80 квадратных метров, а также другим недвижимым имуществом общей площадью 178,5 метров.

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Также в собственности Порошенко находятся 4 автомобиля: BMW 320 Cabrio 2011 года, ГАЗ 14, Седан - 1981 года, Land Rover Discovery 2013 года выпуска.

В банках у Порошенко лежит 428,29 тысячи гривень, а у членов его семьи 8,769 миллиона гривень. Из них 8,539 миллиона гривень - за рубежом.