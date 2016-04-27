Неплатежеспособные банки должны НБУ 55,5 миллиарда

Общий объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины за март 2016 года снизился на 90 миллионов гривень, или на 0,2%, - до 55,46 миллиарда гривень на 1 апреля.

Как сообщается на сайте НБУ, в структуре задолженности на 1 апреля 48,67 миллиарда гривень основной суммы кредита и 6,79 миллиарда гривень начисленных процентов.

По информации НБУ, в качестве обеспечения по кредитам регулятор получил имущественные права по кредитам клиентов банков, недвижимость, движимое имущество и ценные бумаги.

Также сообщается, что НБУ продолжает работу с залогами неплатежеспособных банков, предоставленными в качестве обеспечения по кредитам, и в 2016 году планирует нарастить объем погашений до 12,8 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, общий объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины за январь-февраль 2016 года вырос на 4,42 миллиарда гривень, или на 8,6%, - до 55,55 миллиарда гривень на 1 марта.

Нацбанк объяснил рост задолженности решением о выведении с рынка санационного "Родовид Банка", которое Нацбанк принял совместно с Министерством финансов 25 февраля.

Фонд гарантирования вкладов физлиц рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 миллиардов гривень или вдвое больше, чем официально зафиксировано в планах, с оговоркой, что Национальный банк "заморозил" продажу активов, находящихся в залоге по выданным кредитам рефинансирования, и возобновление продажи этих активов возможно в апреле.

В свою очередь НБУ заявлял, что считает неэффективной работу Фонда гарантирования по продаже имущества неплатежеспособных банков-заемщиков, находящегося в залоге по кредитам рефинансирования, поскольку объем реализации составляет только 8% от согласованного регулятором.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".