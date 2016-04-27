В Киевсовете создается контрольная комиссия по проверке банка "Хрещатик"

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам регламента и депутатской этики поддержала проект решения "О создании временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам проверки обстоятельств, которые привели к отнесению ПАО "КБ "Хрещатик" к категории неплатежеспособных".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Отмечается, что соответствующая комиссия будет проверять обстоятельства, которые привели к неплатежеспособности банка "Хрещатик", а также действия и бездействие должностных лиц Департамента финансов и Департамента коммунальной собственности КГГА.

В состав комиссии вошли представители всех фракций Киевсовета.

Читайте такжеВременную администрацию в банке "Хрещатик" продлили до 4 июня

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 апреля ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" сроком на один месяц, до 5 мая, на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Позже фонд продлил сроки временной администрации в банке до 4 июня включительно.

Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Читайте такжеКомиссия ВР расследует действия НБУ по уничтожению "Хрещатика" - нардеп Головко

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

По информации экс-главы правления банка Дмитрия Гриджука, "Хрещатик" никогда не был "карманным" банком определенной финансово-промышленной группы и практически со дня своего основания - 23 года - занимался совместными проектами со столичным муниципалитетом. Он также сообщил, что банк нуждался в поддержке акционеров, которую не получил.

По информации источников в банке, коммунальные предприятия г. Киева, подотчетные Киегоргосадминистрации, незадолго до введения временной администрации в банк "Хрещатик" успели вывести из него около 300 миллионов гривень своих средств. В то же время, по сведениям КГГА, с начала года до 1 апреля коммунальные предприятия Киева вывели из неплатежеспособного банка "Хрещатик" только 25%, или 115 миллионов гривень, своих средств в банке.