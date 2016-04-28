Греция обвиняет МВФ в подрыве программы финпомощи

Об этом в среду, 27 апреля, заявила пресс-секретарь греческого правительства Ольга Геровасили, передает Deutsche Welle.

В частности, греческое правительство считает, что именно Фонд является инициатором "дополнительных мер", которых Еврозона ожидает от Греции ради предоставления ей следующего транша помощи. Речь идет о дополнительных 3,6 миллиарда евро, которые Греция должна сэкономить в расчетах бюджета до 2018 года. Сейчас стране уже удалось заложить в бюджет экономию 5,4 миллиарда евро.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду в телефонном разговоре с президентом Европейского Совета Дональдом Туском потребовал созвать саммит по проблеме Греции с ее кредиторами. На прошлой неделе ситуацию в Греции должны были обсудить министры финансов Еврозоны, однако эта встреча была перенесена. Таким образом, надежды Греции начать переговоры об облегчении условий выплаты долгов не удалось.

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Туск, в свою очередь, призвал министров встретиться как можно быстрее, чтобы избежать повторения прошлогоднего греческого кризиса, который едва не закончился выходом Греции из еврозоны. "Нам нужна конкретная дата новой встречи Еврогруппы в недалеком будущем, и я говорю не о неделях, а о днях", - сказал Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция и ее кредиторы закончили переговоры в воскресенье, 20 марта, так и не достигнув соглашения об условиях предоставления финансовой помощи. Неспособность достичь соглашения усиливает давление на экономику Греции, которой и без того сложно из-за прибытия в страну в последние 15 месяцев более миллиона беженцев.