Квартальная прибыль Facebook выросла почти втрое

Это следует из опубликованной 27 апреля отчетности компании, передает РБК. Выручка Facebook за квартал (GAAP) составила около $5,2 млрд, что на 57% больше аналогичного периода 2015 года.

После оглашения финансовых результатов котировки акций Facebook начали резко расти. Если на закрытии на NASDAQ торги завершились ростом всего на 0,12% по отношению к цене закрытия 26 апреля, то в ходе продленных торгов (after-hours) по состоянию на 00:00 кв показывали положительную динамику в 9,5%. Капитализация Facebook превысила $319 млрд.​

Читайте такжеTwitter сократил квартальный убыток в 2 раза

Основной статьей доходов для Facebook остается реклама — она принесла компании $5,2 млрд (рост в 57% год к году). При этом соцсети удалось нарастить долю рекламной выручки на мобильных устройствах. Если в первом квартале 2015 года на мобильную рекламу приходилось 73% рекламных доходов, то в первом квартале 2016 года этот показатель вырос до 82%, следует из отчетности компании.

Читайте такжеКвартальная выручка Apple упала впервые за 13 лет