Федрезерв США сохранил ключевую ставку: стоимость заимствований может повысить в июне

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,25-0,50 процента, но дала понять, что уверена в перспективах американской экономики, оставив дверь открытой для повышения стоимости заимствований в июне, передает Reuters.

Федеральный комитет по открытым рынкам сообщил, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, несмотря на недавнее замедление экономики, и что он внимательно следит за инфляцией.

Читайте такжеЕС, США и еще шесть стран поддержали требование Украины к России устранить торговые ограниченияРегулятор добавил, что ситуация в мировой экономике остается на его радаре, но исключил из пресс-релиза фразу о том, что она является риском для США.

ФРС впервые за почти десять лет повысила ставку в декабре прошлого года. Сейчас регулятор прогнозирует лишь два повышения ставки в текущем году против четырех, ожидавшихся в декабре.

Нынешнее заявление ФРС - третье подряд, в котором регулятор не говорит о балансе рисков для экономики.

Однако ФРС отметила, что несмотря на некоторое замедление роста расходов домашних хозяйств, их реальный доход растет "солидными темпами", и настроение потребителей остается на высоком уровне.

Инфляция в США несколько ускорилась в последнее время, но ФРС считает, что она останется низкой в ближайшей перспективе, отчасти из-за недавнего снижения цен на энергоносители. Однако регулятор добавил, что уверен в том, что инфляция ускорится до ориентира в 2 процента в среднесрочной перспективе.

ФРС также повторила, что ситуация в экономике США будет развиваться таким образом, что гарантирует "лишь постепенное повышение" процентной ставки.