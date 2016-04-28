Кабмин определился, как профинансировать запланированное повышение соцстандартов

Кабинет министров Украины планирует компенсировать дополнительные 6,7 млрд грн расходов государственного бюджета в связи с решением повысить социальные стандарты в текущем году на 16% вместо запланированных 12% за счет увеличения налоговых поступлений от государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування», сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Расходы в объеме 6,7 млрд грн будут профинансированы главным образом за счет увеличения налоговых поступлений «Укргазвыдобування» в связи с увеличением с 1 мая 2016 года закупочной цены природного газа», - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте такжеРозенко назвал размеры минимальных зарплат и пенсий к концу годаТаким образом, отметили в министерстве, повышение социальных расходов будет сбалансировано увеличением налоговых поступлений неэмиссионного характера и не приведет к увеличению дефицита государственного бюджета, запланированного на уровне 3,7% ВВП. Такой предельный показатель дефицита госбюджета был оговорен в соглашении с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 27 апреля было принято решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в бюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено увеличение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10%, вместо 6%, как планировалось ранее. Таким образом социальные стандарты в 2016 году вырастут на 6% с 1 мая и на 10% с 1 декабря, что в суме составит 16% вместо запланированных 12%.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это может быть не окончательное повышение социальных стандартов в текущем году.