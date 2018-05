Заместитель Яресько написала заявление об увольнении

Заместитель министра финансов Елена Макеева написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в Facebook 28 апреля.

"Написала заявление об увольнении с должности заместителя министра финансов. Больше года я имела честь работать в команде высококлассного менеджера и настоящего профессионала своего дела Natalie Jaresko. "We will win as a team and loose as individuals"(C). Эта фраза уже не один год является одной из самых любимых, ведь я уверена, что успех любого начинания напрямую зависит от команды, которая совместными усилиями работает ради достижения поставленной цели. Такой командой для меня стали Оксана Маркарова, Artem Shevalev, Роман Качур. Вместе с ними нам удалось реализовать большое количество инициатив, которые позволили стабилизировать экономическую ситуацию и заложить надежный фундамент для дальнейших экономических реформ", - пишет Макеева.

Макеева пожелала "настоящих успехов новому министру финансов Украины Александру Данилюку и его команде в реализации уже начатых министерством реформ и достижении своих командных целей".