Порошенко создал рабочую группу по борьбе с выводом средств за границу

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим указом создается рабочая группа для подготовки законопроектов по вопросам противодействия уменьшению налоговой базы и перемещению прибыли за границу, которую возглавит председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Указом определены задачи руководителя рабочей группы, а именно - неотложное внесение предложений по персональному составу рабочей группы, предусмотрев привлечение в ее состав членов Национального совета реформ, а также народных депутатов Украины, представителей Кабинета министров Украины, других органов государственной власти, Национального банка Украины, общественных организаций, профессиональных объединений и экспертов.

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Рабочая группа должна подготовить до 10 июня 2016 года, с учетом международных инициатив, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), законопроекты относительно усовершенствования процедур контроля за трансфертным ценообразованием и выводом доходов за границу, введение правил в отношении контролируемых иностранных компаний, противодействия агрессивному налоговому планированию, а также по вопросам либерализации валютного законодательства Украины.

Указ имеет целью усилить контроль за агрессивным налоговым планированием отечественными компаниями и обеспечить увеличение прозрачности ведения бизнеса в Украине.

Согласно указу, Кабинету министров Украины необходимо безотлагательно организовать работу относительно вступления Украины в международные инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности в отношении автоматического обмена налоговой информацией.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.