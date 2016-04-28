Порошенко создал рабочую группу по борьбе с выводом средств за границу
Президент Петр Порошенко подписал указ «О мерах по противодействию снижения налоговой базы и перемещения прибыли за границу».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Этим указом создается рабочая группа для подготовки законопроектов по вопросам противодействия уменьшению налоговой базы и перемещению прибыли за границу, которую возглавит председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Указом определены задачи руководителя рабочей группы, а именно - неотложное внесение предложений по персональному составу рабочей группы, предусмотрев привлечение в ее состав членов Национального совета реформ, а также народных депутатов Украины, представителей Кабинета министров Украины, других органов государственной власти, Национального банка Украины, общественных организаций, профессиональных объединений и экспертов.
Читайте такжеПорошенко намерен до 1 июня подготовить проекты законов по деофшоризации
Рабочая группа должна подготовить до 10 июня 2016 года, с учетом международных инициатив, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), законопроекты относительно усовершенствования процедур контроля за трансфертным ценообразованием и выводом доходов за границу, введение правил в отношении контролируемых иностранных компаний, противодействия агрессивному налоговому планированию, а также по вопросам либерализации валютного законодательства Украины.
Указ имеет целью усилить контроль за агрессивным налоговым планированием отечественными компаниями и обеспечить увеличение прозрачности ведения бизнеса в Украине.
Согласно указу, Кабинету министров Украины необходимо безотлагательно организовать работу относительно вступления Украины в международные инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности в отношении автоматического обмена налоговой информацией.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.