Деньги оккупированного Донбасса: похищенная в Украине валюта появилась на "черном рынке" России

Об этом рассказали несколько банкиров и источник в правоохранительных органах, передает Forbes.ru.

Посредники пытаются неофициально обменять их с дисконтом, используя свои знакомства с топ-менеджерами крупных столичных банков.

Один из банкиров рассказал, что к нему обратились люди, попросившие поменять несколько миллионов евро, помеченных синей краской. О попытках таких обменов знают и правоохранительные органы, говорит сотрудник одного из ведомств. Эти деньги были украдены из отделений банков, расположенных в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР".

При этом отмечается, что появление подобных купюр в России не редкость. "Купюры из Украины заняли свое место на черном банковском рынке наравне с похищенными деньгами у инкассаторов или вскрытого не так давно банкомата Металлинвестбанка. Иногда такие купюры пытаются обжечь в окрашенных местах и выдать за пострадавшие от пожара", — рассказывает сотрудник одного из правоохранительных ведомств.

В то же время, официально крупные банки РФ уверяют, что они таких попыток не видят.

Читайте такжеРозенко назвал условия для возобновления соцвыплат на оккупированной части Донбасса

Издание подчеркивает, что банкноты, помеченные специальной краской, получены незаконным путем. Так, некоторые банкоматы имеют специальную защиту против взлома: внутри кассет с купюрами находится датчик, который срабатывает в случае удара или взлома, а купюры окрашиваются несмываемыми чернилами.

Кроме того, у Нацбанка Украины есть инструкция по работе банковской системы в чрезвычайных ситуациях, которой руководствовались украинские банки в этом случае. Им предписывалось уничтожать или повреждать наличные деньги специальной краской или химическим раствором в ситуациях, когда их невозможно вывезти из временно оккупированной территории.

Напомним, в октябре 2014 года Порошенко издал указ, по которому работающие в стране банки закрыли отделения в оккупированных районах и вывезли из своих отделений всю наличность.