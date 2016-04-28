Немецкий Deutsche Bank сократил прибыль на 58%

Немецкий Deutsche Bank сообщил о неожиданных результатах квартальной прибыли благодаря снижению судебных издержек, сообщает Рейтер.

Чистая квартальная прибыль упала на 58 процентов до 236 миллионов евро ($267,5 миллиона), в то время как акции инвестиционного бизнеса упали в ходе волатильных торгов, превысив однако ожидания аналитиков, которые прогнозировали чистый убыток в размере 249 миллиона евро.

Акции банка растут на 3,8 процента.

"На 2016 год придётся пик процесса реструктуризации",- сказал руководитель банка Джон Крайан.

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Выручка от инвестиционного банкинга упала на 23 процента в первом квартале, поскольку падение цен на сырьё, беспокойство о китайской экономике и низкие процентные ставки сдерживали стремление клиентов участвовать в торгах, инвестировать или выпускать новые бумаги.

Другие банки, в числе которых Barclays и Goldman Sachs, также переживают схожие явления в сфере инвестиционного банкинга.