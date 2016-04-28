Кабмин дополнительно выделил более 5 миллиардов на субсидии, чтобы покрыть подорожание газа

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидии в связи с установлением единой цены на газ для населения, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

«Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. По нашим расчетам, этой суммы хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ для малообеспеченных граждан Украины», - цитирует Розенко пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, установление единой цены на газ для населения приведет к удорожанию услуг по отоплению домов, однако государство увеличит размер компенсации получающим субсидию гражданам, дабы покрыть это удорожание.

«6 млн семей, которые сегодня получают субсидии, перехода на единую цену на газ не почувствуют. И размер их платежей за газ останется прежним. Только государство будет платить большую долю, компенсируя им повышение цены», - цитирует Розенко пресс-служба.

Пресс-служба отметила, что всем, кто уже получает субсидии их размер будет пересчитан с 1 мая текущего года автоматически.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 апреля установил единую цену на газ для населения с 1 мая на уровне 6879 грн за тысячу кубометров, что отвечает рыночной цене топлива. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

После повышения цены на газ для населения с 1 мая стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.