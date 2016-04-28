Скандально известного бизнесмена Григоришина обвиняют в сотрудничестве с "ЛНР" - СМИ

Об этом сообщает "Українські новини" со ссылкой на журналиста Сергея Иванова.

«Особый цинизм Григоришина заключается в том, что его предприятие часто практикует так называемые веерные отключения электроэнергии в подконтрольных Украине населенных пунктах, однако не позволяет себе ничего подобного в так называемой «ЛНР», репрессивные органы которой не только не трогают имущество Григоришина, но и помогают ООО «ЛЭО», которое превратилось в тщательно охраняемый боевиками стратегический объект, выколачивать деньги за использованную электроэнергию у физлиц и предприятий. Проще говоря, Константин Иванович неплохо зарабатывает на войне», - пишет Иванов в своем блоге на "Цензор.Нет".

По мнению Иванова, «крышует» предприятие Григоришина явно кто-то из высокопоставленных в «ЛНР» лиц, которое в состоянии обеспечить сохранность и полноценное функционирование собственности российского олигарха.

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«Не так давно мне стало известно, что в «ЛНР» отправился работать один людей Григоришина - Вадим Антонюк, ранее трудившийся на должности директора перспективного развития и инвестиций ОАО «Запорожьеоблэнерго», на котором Григоришин выступает одним из миноритарных акционеров. Мне удалось дозвониться в «Луганское энергетическое объединение» и получить подтверждение факта, что Антонюк действительно там работает. Также я совершил звонок директору ООО "Укрэнергосервис" (г.Северодонецк) Андрею Бутенко, который, по ряду данных, приходится Антонюку близким человеком. В беседе Бутенко четко засвидетельствовал, что в Луганске Антонюк работает на Григоришина, организовывая бесперебойное поступление денег на счета потенциального ренегата», - сообщил журналист.

Кроме того, по данным источников Иванова, в оккупированном Луганске, совсем недавно еще один человек Григоришина - Денис Трифонов, ранее работавший в «Запорожьеоблэнерго», - был назначен начальником Восточной РЭС ООО «ЛЭО».

Как сообщалось, российский олигарх Константин Григоришин в данный момент подал прошение на получение украинского гражданства.

В связи с этим, народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что получение Григоришиным украинского паспорта станет плевком в лицо героям АТО, которые защищали Украину без украинского гражданства, тогда как Григоришин зарабатывал миллионы на коррупционных сделках в нашей стране.

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Ранее Национальная полиция Украины начала расследование растраты имущества на $170 млн. менеджментом Сумского НПО им.Фрунзе, принадлежащего Константину Григоришину.