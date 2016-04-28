НБУ запасается валютой - купил у банков более $93 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 апреля, купил у банков 93,2 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,1955 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 94,1 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 25,18/25,21 грн/долл.

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Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 25,1656 грн/долл., участники рынка заключили 205 сделок на сумму 78,97 млн долл.