Профицит сводного бюджета Украины в первом квартале снизился в 4 раза

Сводный бюджет Украины в первом квартале 2016 года выполнен с профицитом на уровне 3,432 млрд грн, что в 4 раза меньше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 14,236 млрд грн.

Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, доходы сводного бюджета в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 16,5% - до 163,435 млрд грн, расходы – на 27%, до 160,004 млрд грн.

Согласно приведенным данным, государственный бюджет Украины в первом квартале выполнен с дефицитом в 11,008 млрд грн, в то время как за аналогичный период предыдущего года госбюджет был сведен с профицитом на уровне 4,435 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 14,1% - до 129,157 млрд грн, расходы – на 28,9%, до 140,166 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2015 года на уровне 45,2 млрд грн, по информации Министерства финансов Украины, составил 57,4% годового планового показателя с изменениями на уровне 78,6 млрд грн. При этом уровень годового дефицита госбюджета на 32,9 млрд грн ниже аналогичного показателя за 2014 год на уровне 78,1 млрд грн.

Верховная Рада Украины 25 декабря приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.

Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство. Впоследствии министр финансов Наталия Яресько заявляла, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не имеет каких-либо замечаний к утвержденному госбюджету.