НБУ готовится снять запрет на вывод дивидендов за границу

Национальный банк Украины начал сбор информации в рамках подготовки к отмене запрета на покупку и перечисление иностранной валюты для выплаты дивидендов иностранному инвестору за пределами Украины.

Ранее регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

Как сообщается на сайте НБУ, он обязал банки запросить у клиентов и до 20 мая предоставить регулятору информацию о покупателе валюты для выплаты дивидендов, об уполномоченном банке, периоде, за который выплачиваются дивиденды, а также об их общей сумме.

На основании полученных данных НБУ намерен разработать график и порядок репатриации дивидендов, которая будет проводиться постепенно в течение определенного периода.

Регулятор подчеркивает, что отмена запрета на репатриацию дивидендов и соответствующий график будут действовать после завершения второго пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ.

Также сообщается, что провести репатриацию дивидендов смогут иностранные инвесторы, эмитенты корпоративных прав/акций/инвестиционных сертификатов, и депозитарные учреждения. При этом необходимо будет выбрать только один уполномоченный банк для проведения такой операции, а за попытки провести выплату дивидендов через несколько банков клиент не будет допущен к таким операциям.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенно отменить введенные в 2014-2015 годах валютные ограничения в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом «дорожной карте».

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений для граждан и бизнеса. В частности, действует лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день, обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.