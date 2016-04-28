Окружной админсуд Киева не принял критику НБУ по поводу решения об отмене ликвидации банка "Союз"

Суд отмечает, что 28 марта принял обоснованное решение, которое 26 апреля вступило в силу и должно быть исполнено Национальным банком.

"Однако Национальный банк Украины, игнорируя предписания обязательных к исполнению положений законодательства противоправно и безответственно решает прибегнуть к публичной критике принятого судом решения", - говорится в пресс-релизе админсуда.

Суд считает, что действия НБУ противоречат правилам поведения государственного служащего, запрещающие действия, которые вредят интересам общества или негативно влияют на его репутацию. Кроме того, в рекомендациях комитета министров Совета Европы говорится, что исполнительная и законодательная власть должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной ветви или доверия общества к ней.

"Государственные служащие Национального банка Украины как особого центрального органа государственного управления допустили нарушения не только предписаний национального законодательства, но и правила поведения государственных служащих, определенные на международном уровне", - заявляют в суде.

Окружной админсуд Киева настаивает, что такие действия НБУ недопустимы.

Напомним, Национальный банк подал в Высшую квалификационную комиссию судей жалобы на судей Окружного админсуда Киева Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и Виктора Шулежко. По мнению регулятора, они должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за решение от 28 марта 2016 года, которым была отменена ликвидация банка "Союз".

НБУ считает, что их постановление не содержит обоснованных выводов о предоставленных доказательствах правомерности решения Национального банка и мотивов их неучитывания. Кроме того, суд не учел предоставленные ему выводы Высшего административного суда по аналогичным делам.

Банк "Союз" был закрыт за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Он принадлежит бывшему вице-президенту Родовид Банка Сергею Дядечко, который и обжаловал решение НБУ.