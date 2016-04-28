"Дочка" российского ВЭБа "Проминвестбанк" закончил год с убытком более 20 миллиардов

Один из крупнейших в Украине банков «Проминвестбанк», принадлежащий российскому государственному «Внешэкономбанку», по итогам 2015 года получил 20,274 млрд грн убытка, что превышает убыток по итогам 2014 года в 3,4 раза.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее, 11 марта, «Проминвестбанк» сообщил об убытке по итогам 2015 года в размере 18,06 млрд грн, то есть обновленные данные более чем на 2 млрд грн больше предварительных.

Согласно обновленной отчетности, активы банка в 2015 году сократились на 17,6% - до 41,650 млрд грн, обязательства выросли на 26,6% - до 53,922 млрд грн, а собственный капитал по состоянию на конец 2015 года достиг отрицательного значения на уровне 12,272 млрд грн, в то время как годом ранее он был положительным и составлял 7,948 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В конце февраля банк сообщил о завершении процедур по увеличению капитала согласно решению акционеров о докапитализации в 2,1 раза, или на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.