Нацбанк смягчил валютные ограничения для импортеров

Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения для импортеров, исключив из перечня обязательной продажи на межбанковском валютном рынке поступления кредитных средств от иностранных банков для оплаты импорта.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №290, вступающее в силу с 29 апреля и действующее до 8 июня 2016 года включительно, исключение будет касаться только тех случаев, когда кредитные средства будут направляться иностранным банком-кредитором непосредственно в пользу нерезидента-экспортера, то есть без их зачисления на текущий счет резидента-заемщика в уполномоченном банке.

Регулятор напомнил, что требование по обязательной продаже распространяется в том числе на средства, полученные резидентами-заемщиками в форме кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов, и реализация этого постановления будет способствовать увеличению иностранного банковского кредитования реального сектора экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

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В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений для граждан и бизнеса. В частности, действует лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день, обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.