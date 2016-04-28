Реальная зарплата украинцев в марте выросла впервые за два года

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. По сравнению с февралем 2016 года индекс реальной заработной платы в марте составил 106,2%.

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте увеличилась на 7,3%, или на 335 грн, по сравнению с февралем и составила 4920 грн. Данное значение в 3,6 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1378 грн.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с мартом 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 27,4%.

Самые высокие средние зарплаты в марте зафиксированы в авиационном транспорте – 21,1 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 10,2 тыс. грн и сфере телекоммуникаций – 9,5 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в марте был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,6 тыс. грн, здравоохранения – 3,1 тыс. грн и образования – 3,4 тыс. грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с февралем зафиксирован в водном транспорте – на 36,3%, в сфере искусства и спорте – на 19,8%, в операциях с недвижимостью – на 13,2%. Снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено лишь в сфере телекоммуникаций – на 3,4%.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.