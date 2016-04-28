Гривня закрыла межбанк на отметке 25,23 за доллар

В четверг, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,18/25,23 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5460/28,5900 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3900 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1865 грн/долл., к этому часу заключено 524 сделки на сумму 559,16 млн долл.