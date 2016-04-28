НБУ признал банк "Юнисон" неплатежеспособным

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины № 300/БТ от 28 апреля 2016 года.

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Регулятор отмечает, что, начиная с середины 2014 года, он неоднократно обращал внимание банка «Юнисон» на несоответствие структуры его собственности требованиям относительно прозрачности. Так, на сегодня акционерами банка являются 11 компаний, зарегистрированные в Республике Кипр, ни одна из которых не владеет долей 10% или более уставного капитала финучреждения.

По информации НБУ, руководители банка с середины 2015 года утверждали, что совершили его выкуп у предыдущего владельца, поскольку он не имел возможности в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Украины. Пакеты документов физлиц для согласования приобретения существенного участия в банке неоднократно подавались в Нацбанк, однако регулятор не согласовал их по причине несоответствия финансового состояния заявителей требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Также сообщается, что средства 98,3% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физлиц в полном объеме, который составит около 127 млн грн.

Нацбанк напомнил, что банк «Юнисон» стал вторым банком, выведенным с рынка из-за непрозрачности структуры собственности. Ранее, в феврале 2016 года, регулятор принял такое решение в отношении банка «ТК Кредит». «Банки, которые не приведут свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности, будут выводиться с рынка», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года. В марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков до конца первого квартала не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.