НБУ повторно решил ликвидировать банк "Союз"

Как напомнил регулятор в своем сообщении, 15 марта он уже принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз", однако Окружной административный суд Киева признал это решение противоправным и отменил постановление НБУ.

Позже Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, в связи с чем решение Окружного админсуда вступило в силу, и регулятор его выполнил.

"Однако, учитывая имеющуюся у Национального банка информацию о многочисленных злоупотреблениях в банке и акт о нарушении финансового мониторинга банком "Союз", было принято новое постановление правления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка", - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркнул, что банк "Союз" в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также препятствовал проведению проверки в марте 2016 года, и после принятия решения о его ликвидации несколько дней не допускал в помещение представителей Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обратился к Высшей квалификационной комиссии судей Украины с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности судей Окружного административного суда Киева Аблова, Погрибниченко и Шулежко после принятия ими решения удовлетворить требование по иску владельца банка "Союз" Сергея Дядечко отменить решение регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.