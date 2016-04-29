МИД о последствиях российской агрессии: Украина потеряла 20% ВВП

Об этом заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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"Российские ставленники разрушают социальную и экономическую инфраструктуру Донбасса, и, собственно, целые заводы перевозятся в Россию. Украина потеряла 20% валового внутреннего продукта в результате российской агрессии", - подчеркнул Пристайко.