Commerzbank AG присудил ПриватБанку STP Award

Награду вручил руководитель Киевского представительства Commerzbank AG Петр Козлинский.

Более 10 лет подряд эта награда вручается ПриватБанку за высокое качество оформления SWIFT-платежей, что является свидетельством профессионализма персонала ПриватБанка, работа которого отвечает самым высоким международным стандартам.

Commerzbank AG – второй по величине банк Германии, входит в топ-50 банков мира по размеру активов. Ежегодно Commerzbank AG вручает STP (Straight-Through Processing) Award своим банкам-корреспондентам, оформление платежей которых соответствует требованиям автоматической обработки.