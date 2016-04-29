Commerzbank AG присудил ПриватБанку STP Award
10:24, 29 апреля 2016Финансы
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Украинский ПриватБанк стал обладателем престижной банковской награды Commerzbank STP Award 2015, которая ежегодно присуждается одним из крупнейших мировых финансовых институтов за высокое качество международных платежей.
Более 10 лет подряд эта награда вручается Приватбанку за высокое качество оформления SWIFT-платежи
Награду вручил руководитель Киевского представительства Commerzbank AG Петр Козлинский.
Более 10 лет подряд эта награда вручается ПриватБанку за высокое качество оформления SWIFT-платежей, что является свидетельством профессионализма персонала ПриватБанка, работа которого отвечает самым высоким международным стандартам.
Commerzbank AG – второй по величине банк Германии, входит в топ-50 банков мира по размеру активов. Ежегодно Commerzbank AG вручает STP (Straight-Through Processing) Award своим банкам-корреспондентам, оформление платежей которых соответствует требованиям автоматической обработки.
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