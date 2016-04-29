Commerzbank AG присудил ПриватБанку STP Award

10:24, 29 апреля 2016
Финансы
286

Украинский ПриватБанк стал обладателем престижной банковской награды Commerzbank STP Award 2015, которая ежегодно присуждается одним из крупнейших мировых финансовых институтов за высокое качество международных платежей. 

1

Награду вручил руководитель Киевского представительства Commerzbank AG Петр Козлинский.

Более 10 лет подряд эта награда вручается ПриватБанку за высокое качество оформления SWIFT-платежей, что является свидетельством профессионализма персонала ПриватБанка, работа которого отвечает самым высоким международным стандартам.

Commerzbank AG –  второй по величине банк Германии, входит в топ-50 банков мира по размеру активов. Ежегодно Commerzbank AG вручает STP (Straight-Through Processing) Award своим банкам-корреспондентам, оформление платежей которых соответствует требованиям автоматической обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter