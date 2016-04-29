Покупательская активность россиян достигла исторического минимума

Индекс потребительского доверия Nielsen в первом квартале 2016 года достиг в России рекордно низких значений за всю историю наблюдений, пишет "Коммерсант".

У 18% россиян не осталось свободных денег, они все больше экономят на новой одежде, электронике и отпусках. В улучшение ситуации не верит почти 70% респондентов.

Так, российский индекс потребительского доверия Nielsen в первом квартале 2016 года обновил исторический минимум, составив 63 пункта (в первом квартале 2015 года — 72 пункта) — это самое низкое значение за все 11 лет наблюдений. Рекордно низкой — 82% — стала доля россиян со свободными деньгами, оставшимися после трат на основные нужды и обязательные платежи. К примеру, в кризис 2009 года эта доля была 93-96%. В начале 2016 года соотечественники, имеющие свободные финансы, тратили их на новую одежду — 36% и на отпуск — 31%, еще 31% опрошенных переводил их в сбережения.

Читайте такжеЭкономику России не спасет даже отмена санкций - Всемирный банкРост уровня бедности вынудил россиян отказаться от товаров не первой необходимости: более 50% их трат на покупки в магазинах пришлись на продукты питания. Последний раз такой баланс был в прошлый кризис 2008-2009 годов.

Общее число стремящихся экономить россиян в первом квартале 2016 года достигло 76%. Если в начале прошлого года от трат на развлечения отказывались 55% опрошенных, то теперь их стало 59%. От новой одежды отказался 61% респондентов (55% годом ранее), покупку электроники отложили 45% (43%). Более половины россиян — 52% — признались в начале 2016 года, что переходят на более дешевые продукты (48% год назад).

"Истощение — так одним словом можно охарактеризовать состояние российских потребителей сегодня",— заключает директор по работе с глобальными клиентами "Nielsen Россия" Марина Лапенкова. Не приносит, по ее словам, удовольствия потребителям и планирование летнего отпуска: "В отсутствие доступных альтернатив россияне или не уходят в отпуск вовсе, или выбирают не совсем радующие их варианты".

Доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Диляра Ибрагимова указывает, что текущая картина потребительской активности отличается от кризиса 2008-2009 годов более затяжными пессимистическими настроениями.