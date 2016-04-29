Нацбанк подал в суд на депутата-"свободовца"

Национальный банк Украины обратился с иском в Тернопольский городской районный суд о защите деловой репутации против депутата Верховной Рады Украины от политической партии «Свобода» Михаила Головко с требованием опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о том, что регулятор якобы рекомендовал клиентам банка «Хрещатик» переводить счета в банки, приближенные к руководству НБУ.

Как сообщается на сайте регулятора, 14 апреля НБУ опроверг информацию, размещенную депутатом в СМИ. «Национальный банк не давал никаких рекомендаций клиентам банка «Хрещатик» по переходу на обслуживание в другие банки. Также члены правления Национального банка Украины не имеют отношения ни к одному банку, ведь это может привести к конфликту интересов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киевсовете создается контрольная комиссия по проверке банка "Хрещатик"Регулятор напомнил, что в Законе Украины «О Национальном банке Украины» четко указано, что члены правления НБУ не могут быть прямыми или опосредованными владельцами любого количества акций (долей, паев) любого банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в банк «Хрещатик» 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка «Хрещатик» в 2,8 млрд грн.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

По информации экс-главы правления банка Дмитрия Гриджука, «Хрещатик» никогда не был «карманным» банком определенной финансово-промышленной группы и практически со дня своего основания - 23 года - занимался совместными проектами со столичным муниципалитетом. Он также сообщил, что банк нуждался в поддержке акционеров, но не получил ее.

По информации источников в банке, коммунальные предприятия Киева, подотчетные КГГА, незадолго до введения временной администрации в банк «Хрещатик» успели вывести из него около 300 млн грн своих средств. В то же время, по сведениям КГГА, с начала года до 1 апреля коммунальные предприятия Киева вывели из неплатежеспособного банка «Хрещатик» только 25%, или 115 млн грн, своих средств в банке.