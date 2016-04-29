Министр финансов определился с кандидатурами своих заместителей

Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Важный день. Подаю в аппарат Кабмина кандидатуры моих замов. Это Яна Бугримова, Юрий Буца, Светлана Воробей, Оксана Маркарова, Евгений Капинус и Сергей Марченко», - написал министр. По его словам, эти люди имеют хорошую репутацию в экономической среде. «Надеюсь, уже сегодня мы начнем работать по полной», - добавил Данилюк.

Ранее, 21 апреля, министр финансов согласовал заявление об отставке своего заместителя Артема Шевалева, который занимал эту должность с марта 2015 года и курировал вопросы евроинтеграции и финансовой политики.

28 апреля написала заявление об увольнении замминистра финансов Елена Макеева, которая под руководством Наталии Яресько курировала разработку налоговой реформы в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля приняла решение уволить с должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначить на эту должность Владимира Гройсмана, который заявил о сложении полномочий председателя Верховной Рады.

Позднее парламент утвердил представленный премьер-министром кадровый состав правительства. Пост министра финансов занял Александр Данилюк, который ранее был первым замглавы Администрации президента Украины и представителем главы государства в Кабинете министров.